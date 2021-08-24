Барбоза: «Все знают, что Чикадзе опасен, но я еще опаснее. Это будет настоящая война»
Чикадзе: «Я выиграю у Барбозы в ярком стиле»
Грузинский полулегковес жаждет стать чемпионом UFC
09:21
Гига Чикадзе / Фото - TwitterГрузинский полулегковес UFC Гига Чикадзе (13-2) прокомментировал предстоящий поединок против бразильца Эдсона Барбозы (22-9), с которым он сразится в главном поединке ивента на турнире UFC on ESPN 30.
Цитирует Чикадзе BJ Penn.
«Он собирается перевести бой в партер. Он утверждает, что он лучше меня в ударке, но когда бой начнется и мы обменяемся парой атак – он перейдет в борьбу, потому что ощутит мою ударную технику на себе. Я просто буду работать в своем стиле и добьюсь. Я выиграю этот бой ярко. Мне хочется скорее получить титульный бой и я намерен страховать бой на UFC 266 между Волкановски и Ортегой, который состоится в сентябре. Я уверен, что пройду Барбозу».
Напомним, что турнир UFC on ESPN 30 состоится 28 августа в Лас-Вегасе. Полный файткард ивента.
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