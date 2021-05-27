Чимаев – о шраме на шее: «Вырезали щитовидку. Помог Рамзан Кадыров, все по кайфу»

Чеченский боец вернется в октагон в конце лета

Хамзат Чимаев / фото - Fighttime

Боец полулегкого дивизиона UFC Хамзат Чимаев (9-0) рассказал о своих проблемах со здоровьем. Швед чеченского происхождения признался в интервью ЧГТРК «Грозный», что переболел коронавирусом, а затем перенес операцию на щитовидке.

«Была операцию на щитовидку. Половину убрали или полностью, я не знаю. Сейчас очень хорошо себя чувствую. Спарринги, борьба, грепплинг, качалка – все хорошо идет. Думал, что буду себя чувствовать гораздо хуже после операции и коронавируса, но все отлично. Наши врачи хорошо поработали, глава республики Рамзан Кадыров помог. Чувствую себя по кайфу».

Ожидается, что Чимаев вернется в октагон в конце лета.