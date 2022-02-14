Адесанья рассказал, будет ли он подниматься в полутяжелый дивизион
Чимаев пообещал убить Адесанью, а Исраэль ему адекватно ответил
Хамзат пока еще не дрался с топовыми бойцами, когда как нигериец только с топами и дерется
14 февраля 15:57
Чимаев vs Адесанья
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья
(22-1) и переспективный полусредневес Хамзата Чимаева (10-0) оставили друг другу сообщения.
Сначала Хамзат Чимаев написал в Twitter:
«Адесанья – это легкие деньги для меня, поскольку у него нулевая борьба. Первый раунд, я убью его».
Исраэль Адесанья ему ответил:
«Окей».
Напомним, ранее на турнире UFC 271 Адесанья в равном поединке выиграл единогласным решением судей у Роберта Уиттакера.