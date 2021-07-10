Уайт назвал сроки следующего боя Чимаева. Известно имя возможного соперника
Чимаев свой следующий поединок проведет на турнире UFC 267
Восходящая звезда промоушена проведет бой в рамках последнего дивизиона
13:45
Хамзат Чимаев / Фото - thepressfreeНепобежденный шведский проспект полусреднего и среднего дивизионов UFC Хамзат Чимаев (9-0) в следующем поединке сразится с китайцем Ли Цзинляном (18-6).
Бой в полусреднем весе состоится 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках карда турнира UFC 267. Об этом сообщает mmafighting.com.
Отметим, что в последнем поединке Цзинлян в первом раунде нокаутировал Сантьяго Понзиниббио.
Ранее сообщалось, что Чимаеву могут провести операцию на колене.
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