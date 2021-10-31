Чимаев: «Я выйду и буду бить Цзинляна. Может, головой вырублю, как Холланда вырубили»
Чимаев вызвал на бой Нэйта Диаса и Масвидаля
Хамзат хочет разобраться со звездами полусреднего веса
31 октября 22:41
Хамзат Чимаев / Фото: MMA Mania
Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) назвал имена своих следующих целей в дивизионе. Слова бойца приводит портал mmanews.com.
«Эй, Нэйт Диас, братан, давай сделаем это. Хочешь, я дам тебе прикурить? Посмотрим, кто настоящий гангстер.
У Масвидала есть какой-то пояс «ублюдка» или что-то похожее. Я заберу в UFC все. Я теперь и есть UFC».
Напомним, ранее Чимаев в первом раунде задушил Ли Джинглианга.
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