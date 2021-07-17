Чимаев свой следующий поединок проведет на турнире UFC 267
Чимаев: «C момента моего дебюта в UFC произошло много всего хорошего»
Восходящая звезда лиги в октябре вернется октагон
11:40
Хамзат Чимаев / Фото - middleeasyНепобежденный шведский проспект полусреднего и среднего дивизионов UFC Хамзат Чимаев (9-0) в Instagram опубликовал пост, посвященный годовщине своего дебюта в UFC.
«Год назад я дебютировал в UFC. За это время произошло много всего хорошего, но было и кое-что плохое, однако я многому научился. Увидимся в октябре».
Дебют Чимаева в лигк состоялся на турнире UFC on ESPN 13 15 июля 2020 года. В рамках предварительного карда Хамзат встречался с валлийцем Джоном Филлипсом. Поединок завершился досрочной победой Чимаева во втором раунде.
Свой следующий поединок восходящая звезда UFC 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках карда турнира UFC 267. Он сразится с китайцем Ли Цзинляном (18-6).
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