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Даруиш надеется получить титульный бой раньше победителя трилогии Макгрегор – Порье

Рейтинговый легковес UFC верит, что получит возможность сразиться за титул
MMA
19 мая 17:00
Даруиш надеется получить титульный бой раньше победителя трилогии Макгрегор – Порье
Бенеил Дариуш / фото - karate.ru

Рейтинговый легковес UFC Бенеил Дариуш (24-4-1) рассказал порталу MMA Junkie, что надеется получить возможность сразиться за титул после победы над Тони Фергюсоном (25-6). Несмотря на то, что явным фаворитом за право стать следующим претендентом сейчас кажется победитель грядущего реванша Конора Макгрегора (22-5) с Дастином Порье (27-6), Дариуш надеется обойти именитых конкурентов по титульной гонке.

«Я думаю, у меня есть реальный шанс подраться за титул. С точки зрения бизнеса титульный шанс должен получить победитель боя Порье – Макгрегор 3. Но есть один момент: я единственный боец, идущий на актуальной победной серии в этом дивизионе.

В топ-3 у меня сейчас самая продолжительная серия побед. Во-вторых, эти парни не спешат раскрывать свои контракты. Я уже видел, как Дастин и Конор разрывали контракты, как все работало не в их пользу. Так что я нахожусь здесь и готов драться».

Тони Фергюсон не рассматривает вариант с завершением карьеры после поражение в бою с соотечественником Бенеилом Дариушом.

Рене Тер Велде
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Теги

Тони Фергюсон Бенеил Дариуш Конор Макгрегор Дастин Порье

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