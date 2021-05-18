Фергюсон исключает вариант с завершением карьеры после поражения Дариушу

Фиаско лишь разозлило ветерана

Тони Фергюсон / фото - mmapowerhour.com

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон (25-6) сообщил в Instagram, что не рассматривает вариант с завершением карьеры после поражение в бою с соотечественником Бенеилом Дариушом (24-4-1). По словам Тони, этот проигрыш его только разозлил.

«Это еще не конец. Как я понимаю, мы только начали. Уйти на пенсию и дать всем этим парням возможность расслабиться!? Нет, не думаю. Не в мое время. Теперь я зол».

Даниэль Кормье считает, что Тони Фергюсон больше не может противостоять оппонентам на высшем уровне.