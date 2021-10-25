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Дэйна Уайт рассказал, сколько весил Коста и Веттори в день боя
Пауло существенно набрал после взвешивания
17:48
Коста - Веттори / Фото: UFC
Президент UFC Дэйна Уайт
рассказал, сколько весили бразилец Пауло Коста (13-2) и итальянец Марвин Веттори (18-5-1) в главном событии UFC Fight Night 196.
«Веттори весил 94 кг, Коста – 100 кг».
Напомним, за несколько дней до боя Коста сообщил, что не сможет согнать вес до лимита среднего веса – 84 кг. Затем UFC договорилось с Веттори, чтобы бой прошел в полутяжелом дивизионе (до 93 кг).
После турнира Уайт заявил, что требует от Косты драться в полутяжелом весе. Однако, Пауло отказывает от смены весовой категории и собирается продолжить карьеру в среднем дивизионе.
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