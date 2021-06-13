Нэйт Диас – о бое с Эдвардсом: «Победив меня, это все равно, что стать чемпионом»
Диас рассказал, когда намерен вернуться
Нэйту нужно залечить все травмы
16:48
Нэйт Диас / Фото: usatoday.com
36-летний ветеран UFC Нэйт Диас
(20-13) на пресс-конференции после UFC 263 рассказал, когда хотел бы снова провести бой.
«Хочу подраться через три-четыре месяца. Готов вернуться, просто нужно залечить травмы. Если бы я был невредим, то дрался бы на следующей неделе».
Напомним, ранее Диас на UFC 263 в ярком поединке проиграл Леону Эдвардсу.
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