Диллашоу назвал лучшего бойца легчайшего веса
Дилашоу и Сэндхаген показали одинаковый вес накануне поединка на турнира UFC on ESPN 27
27Ти Джей проведет первый бой за 2,5 года
23 июля 22:20
Сэндхаген и Диллашоу / фото - Fightfreaks
Накануне турнира UFC on ESPN 27 в Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания участников боев.
В главном событии экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу (16-4) вернется спустя 2,5 года против Кори Сэндхагена (14-2). Результаты взвешивания:
Кори Сэндхаген (61,6 кг) – Ти Джей Диллашоу (61,6 кг).
Кайлер Филлипс (61,4 кг) – Раулиан Паива (61,4 кг).
Даррен Элкинс (66,2 кг) – Даррик Миннер (65,9 кг).
Миранда Маверик (56,9 кг) – Мэйси Барбер (56,9 кг).
Адриан Янез (61,4 кг) – Рэнди Коста (61,2 кг).
Диллашоу ранее назвал бойца, которого считает лучшим в легчайшем весе.
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