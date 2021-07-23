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Дилашоу и Сэндхаген показали одинаковый вес накануне поединка на турнира UFC on ESPN 27

27Ти Джей проведет первый бой за 2,5 года
MMA
23 июля 22:20
Дилашоу и Сэндхаген показали одинаковый вес накануне поединка на турнира UFC on ESPN 27
Сэндхаген и Диллашоу / фото - Fightfreaks

Накануне турнира UFC on ESPN 27 в Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания участников боев.

В главном событии экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу (16-4) вернется спустя 2,5 года против Кори Сэндхагена (14-2). Результаты взвешивания:

Кори Сэндхаген (61,6 кг) – Ти Джей Диллашоу (61,6 кг).

Кайлер Филлипс (61,4 кг) – Раулиан Паива (61,4 кг).

Даррен Элкинс (66,2 кг) – Даррик Миннер (65,9 кг).

Миранда Маверик (56,9 кг) – Мэйси Барбер (56,9 кг).

Адриан Янез (61,4 кг) – Рэнди Коста (61,2 кг).

Диллашоу ранее назвал бойца, которого считает лучшим в легчайшем весе.

 

Антон Кривенко
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Теги

Кори Сэндхаген Ти Джей Диллашоу

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