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Диллашоу назвал лучшего бойца легчайшего веса

Американец аргументировал свой выбор
MMA
22 июля 16:00
Диллашоу назвал лучшего бойца легчайшего веса
Ти Джей Диллашоу / фото - Associated Press

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу (16-4) считает своего будущего оппонента соотечественника Кори Сандхагена (14-2) самым сильным бойцом в его весовой категории. Поэтому противостояние против Кори, оценивает на уровне титульного боя.

Диллашоу цитирует портал bjpenn.com:

«Если честно, наш поединок с Сандхагеном можно приравнять к титульному бою. Мне не очень понравилось выступление Стерлинга и Яна во время их противостояния. Поэтому, я думаю, что Кори сейчас самый крутой боец нашей весовой категории. Я возвращаюсь, чтобы снова стать чемпионом и пришло время это доказать».

Также Ти Джей во время этого боя обещает доказать критикам, что еще способен соревноваться на наивысшем уровне и стать чемпионом.

«В моих действиях не будет промаха. Я собираюсь доминировать в этом поединке. После моего выступления в субботу, у критиков больше не останется аргументов в мой адрес. Вы увидите, насколько я хорошо готов».

Ти Джей и Кори проведут поединок 24-го июля на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада, США, в главном событии турнира UFC on ESPN 27.

Рене Тер Велде
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Теги

Ти Джей Диллашоу Кори Сандхаген

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