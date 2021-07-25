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Диллашоу победил Сандхагена в главном бою UFC on ESPN 27

Поединок продлился все пять раундов и завершился раздельным решением судей
MMA
08:20
Диллашоу победил Сандхагена в главном бою UFC on ESPN 27
Фото: fightmag.com.au

В Лас-Вегасе завершилось главное событие турнира UFC on ESPN 27, в котором фанаты ММА увидели поединок в рамках легчайшего веса между Кори Сандхагеном и бывшим двукратным чемпионом UFC в 135-фунтах Ти Джеем Диллашоу, возвращающимся в октагон после продолжительного перерыва, вызванного проблемами с допингом.

Экс-чемпион с первых секунд начал подпирать Сандхагена к сетке, следуя примеру Алджамейна Стерлинга. Тогда как Кори кружил по октагону, резал углы и наносил непредсказуемые удары. Почти сразу же Сандхаген попытался нанести фирменное колено в прыжке, однако Диллашоу поймал своего оппонента в воздухе и уложил на канвас. В первом раунде Ти Джей смотрелся куда лучше своего визави благодаря тейкдаунам и граунд-энд-паунду.

Но уже в следующей пятиминутке Сандхаген, воспользовавшись микротравмой Диллашоу, повредившего колено, принялся расстреливать оппонента с дистанции. Ти Джей несколько раз был потрясен, плюс у него открылось глубокое рассечение прямо над правым глазом, что вынудило рефери остановить бой и позвать в октагон врача.

В оставшееся время инициатива переходила от одного бойца к другому. Диллашоу, продемонстрировав гранитный подбородок, неутомимо шел вперед, донося тяжелые лоу-кики. Ему удавалось часто прижимать Сандхагена к сетке, но Кори быстро разрывал захват и вновь ускользал на дистанцию, откуда наносил жалящие удары. На последних минутах схватки бойцы подарили фанатам несколько брутальных разменов, заставив публику реветь от восторга.

Таким образом, Ти Джей Диллашоу победил Кори Сандхагена раздельным решением судей.

Диллашоу и Сандхаген показали одинаковый вес накануне поединка на турнира UFC on ESPN 27.

Рене Тер Велде
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Ти Джей Диллашоу Кори Сандхаген

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