Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 1
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:30 Ужгород - Оболонь 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Десна - Ингулец 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Црвена Звезда -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Ференцварош -:- Запланирован
20:30 Шахтер - Генк -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Олимпиакос -:- Запланирован
21:00 Митьюлланд - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Монако - Спарта Прага -:- Запланирован
21:30 Янг Бойз - Клуж -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Мальме -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Динамо Загреб -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Спартак Москва -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Шахтер Караганда - Колос -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Минай -:- Запланирован

Диллашоу рассказал, когда вернется в октагон

Американцу провели операцию на колене
MMA
08:55
Диллашоу рассказал, когда вернется в октагон
Ти Джей Диллашоу / фото - bleacherreport.com

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу (17-4) рассказал, как прошла операция на колене, когда он намерен возобновить тренировки, а также когда проведет следующий поединок.

Американца цитирует издательство mmajunkie.usatoday.com:

«У меня был разрыв мениска со смещением, а также разрыв малоберцовой коллекторной связки. Я просто рад, что это не ACL. Я доволен результатами, потому что если бы это был ACL, то восстановление длилось минимум девять месяцев.

По предварительным данным реабилитация продлится три месяца. После этого я смогу вернуться к тренировкам. Уже в начале следующего года я рассчитываю побороться за титул».

Ти Джей Диллашоу желает вернуть себе титул.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ти Джей Диллашоу травмы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Беленюк: «За 3 недели до первого дня моей борьбы на Олимпиаде у меня впервые в жизни вылетает плечо»
Беленюк: «За 3 недели до первого дня моей борьбы на Олимпиаде у меня впервые в жизни вылетает плечо»
Olympics Токио-2020
6 августа 23:00
Ястремская не смогла доиграть матч четвертьфинала крупного турнира в США
Ястремская не смогла доиграть матч четвертьфинала крупного турнира в США
Теннис WTA
6 августа 11:41
«Вересу» осенью не поможет защитник из-за серьезной травмы
«Вересу» осенью не поможет защитник из-за серьезной травмы
Футбол Украинская Премьер-лига
28 июля 21:01
Диллашоу сообщил, что после боя с Сандхагеном ему требуется операция
Диллашоу сообщил, что после боя с Сандхагеном ему требуется операция
MMA
27 июля 18:20
Диллашоу: «Я хочу вернуть себе пояс»
Диллашоу: «Я хочу вернуть себе пояс»
MMA
26 июля 15:06
Нурмагомедов считает, что Петр Ян должен подраться с Диллашоу в России
Нурмагомедов считает, что Петр Ян должен подраться с Диллашоу в России
MMA
25 июля 19:04

Новости: MMA

Мендес назвал самого опасного ударника в UFC: «Он обладает самым тяжелым ударом, который я когда-либо видел»
Мендес назвал самого опасного ударника в UFC: «Он обладает самым тяжелым ударом, который я когда-либо видел»
10:55
Бывший чемпион UFC сравнил Джона Джонса с Нганну и Гане
Бывший чемпион UFC сравнил Джона Джонса с Нганну и Гане
10:20
Диллашоу рассказал, когда вернется в октагон
Диллашоу рассказал, когда вернется в октагон
08:55
Джонс не заинтересован в поединке со Миочичем
Джонс не заинтересован в поединке со Миочичем
07:55
Ничего себе! Роган рассказал сколько весит в бою Усман
Ничего себе! Роган рассказал сколько весит в бою Усман
9 августа 14:58
Уайт: «Не знаю, что дальше будет с Миочичем»
Уайт: «Не знаю, что дальше будет с Миочичем»
9 августа 14:58
﻿Кулачные бои у нее получаются хуже, чем обнаженные фото в Instagram. Ванзант может завершить карьеру
﻿Кулачные бои у нее получаются хуже, чем обнаженные фото в Instagram. Ванзант может завершить карьеру
9 августа 14:00
Чимаев: «Я собираюсь всем доказать, что это я – самый жесткий боец в мире»
Чимаев: «Я собираюсь всем доказать, что это я – самый жесткий боец в мире»
9 августа 11:25
Киеса: «Сказать, что мне стыдно – ничего не сказать»
Киеса: «Сказать, что мне стыдно – ничего не сказать»
9 августа 11:02
Все новости

Популярные новости

Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
25
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 08:22
19
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
18
Все новости