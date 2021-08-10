Алдо просит поединок с Диллашоу
Диллашоу рассказал, когда вернется в октагон
Американцу провели операцию на колене
08:55
Ти Джей Диллашоу / фото - bleacherreport.com
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу (17-4) рассказал, как прошла операция на колене, когда он намерен возобновить тренировки, а также когда проведет следующий поединок.
Американца цитирует издательство mmajunkie.usatoday.com:
«У меня был разрыв мениска со смещением, а также разрыв малоберцовой коллекторной связки. Я просто рад, что это не ACL. Я доволен результатами, потому что если бы это был ACL, то восстановление длилось минимум девять месяцев.
По предварительным данным реабилитация продлится три месяца. После этого я смогу вернуться к тренировкам. Уже в начале следующего года я рассчитываю побороться за титул».
Ти Джей Диллашоу желает вернуть себе титул.
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