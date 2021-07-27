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Диллашоу сообщил, что после боя с Сандхагеном ему требуется операция

Американец получил серьезную травму в поединке со своим соотечественником
MMA
27 июля 18:20
Диллашоу сообщил, что после боя с Сандхагеном ему требуется операция
Фото: mmajunkie.usatoday.com

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу (17-4) в своем Instagram сообщил, что травма колена, которую он получил во время первого раунда поединка с его соотечественником Кори Сандхагеном (14-3), оказалось серьезным и бойцу требуется операция.

«Нет лучшего места, чем родной дом. Здесь я получаю столько радости, сколько мне нужно.

Побывал сегодня на МРТ и обнаружил, что у меня разрыв мениска со смещением, а также разрыв малоберцовой коллекторной связки (LCL). Это произошло в конце первого раунда, в результате неудачного приземление. Поэтому на протяжении оставшегося времени боя я был ленив и искал компромиссные решение для победы. Хорошая новость заключается в том, что эти поломки поддаются ремонту и быстрому восстановлению. В ближайшие несколько дней мне сделают операцию.

Мне понравилось снова находиться в клетке, хотя и пришлось преодолеть некоторые невзгоды, для закрепления победы. Спасибо за поддержку».

Ти Джей Диллашоу желает вернуть себе титул.

Рене Тер Велде
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Ти Джей Диллашоу Кори Сандхаген травмы

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