Диллашоу сообщил, что после боя с Сандхагеном ему требуется операция

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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу (17-4) в своем Instagram сообщил, что травма колена, которую он получил во время первого раунда поединка с его соотечественником Кори Сандхагеном (14-3), оказалось серьезным и бойцу требуется операция.

Побывал сегодня на МРТ и обнаружил, что у меня разрыв мениска со смещением, а также разрыв малоберцовой коллекторной связки (LCL). Это произошло в конце первого раунда, в результате неудачного приземление. Поэтому на протяжении оставшегося времени боя я был ленив и искал компромиссные решение для победы. Хорошая новость заключается в том, что эти поломки поддаются ремонту и быстрому восстановлению. В ближайшие несколько дней мне сделают операцию.

Мне понравилось снова находиться в клетке, хотя и пришлось преодолеть некоторые невзгоды, для закрепления победы. Спасибо за поддержку».