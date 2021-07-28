Хабиб уже не тот. Менеджер бойца показал его состояние после нескольких раундов
Дмитрий Гордон: «Я влюблен в Хабиба Нурмагомедова. Просто тащусь от него»
Блогер и бизнесмен признался, что о некоторых вещах о россиянине узнал от Усика
18:24
Дмитрий Гордон / Фото: YouTube
Украинский блогер и предприниматель Дмитрий Гордон в интервью YouTube-каналу Sport24 высказался об отношении к бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.
«Я в него влюблен – герой. Просто тащусь от него в хорошем смысле слова. Мне нравятся такие пацаны. Тут недавно обедал с Усиком, и Саша мне говорит: «А вы знаете, что Хабиб в Украине тренировался и выступал за клуб (сейчас не помню какой, в Полтавской области, что ли). Здесь его не оценили, и он в Россию уехал». Я такой: «Да ладно?» Конечно, он мне очень интересен. Он глобальная фигура. Великий спортсмен интересен, всегда.
Интервью с ним? Не знаю, откуда начать, нет контактов. Если бы помогли вы, был бы крайне признателен».
Напомним, ранее Хабиба признали самой большой звездой на территории России.