Долидзе раскритиковал Чимаева за нападки на Хабиба
Долидзе дебютировал в среднем дивизионе UFC с победы
Грузин перекрыл поражение в полутяжелом весе
6 июня 10:38
Роман Долидзе / фото - UFC
На турнире UFC Fight Night 189 Роман Долидзе (9-1) одержал первую победу в рамках средней весовой категории. Экс-чемпион WWFC убедил всех судей в своем превосходстве над соперником.
Грузин нанес третье поражение кряду Лауреано Страполи (8-4). Аргентинец проиграл в промоушене UFC три боя из пяти. Отметим, что боец принял бой с Романом на коротком уведомлении.
Все результаты турнира в Лас-Вегасе, США.
Ранее Долидзе высказался о перспективах украинца Ярослава Амосова (25-0).
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