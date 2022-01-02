Дос Аньос намерен в 2022 году стать чемпионом UFC
Дос Аньос бросил вызов Фергюсону
Бразилец предложил американцу разделить октагон уже 19 февраля
14:00
Рафаэль Дос Аньос / фото - UFC
Бывший чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос (30-13) изъявил желание разделить октагон с Тони Фергюсоном (25-6).
«Тони, у тебя есть планы на 19 февраля? Со своей стороны я дал UFC зеленый свет».
@TonyFergusonXT do you have plans for February 19? I gave @ufc green light on my end.— Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) January 1, 2022
Рафаэль Дос Аньос намерен в 2022 году стать чемпионом UFC.
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