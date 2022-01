Дос Аньос бросил вызов Фергюсону

Рафаэль Дос Аньос / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос (30-13) изъявил желание разделить октагон с Тони Фергюсоном (25-6).

@TonyFergusonXT do you have plans for February 19? I gave @ufc green light on my end.