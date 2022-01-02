Дос Аньос бросил вызов Фергюсону

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Футбол (4 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
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14:30 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Окончен
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Окончен
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Окончен
Хоккей (9 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз 1:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 4:7 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс 4:3 Окончен
20:00 Флорида Пантерс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
21:00 Нэшвилл Предаторс - Чикаго Блэкхокс 6:1 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерс 3:2 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
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01:00 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 96:112 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Майами Хит 110:120 Окончен
02:30 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс 118:121 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс 116:108 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс 118:105 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс 95:80 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 120:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 139:106 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 11) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
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16:00 Лидс - Бернли -:- Запланирован
16:00 Саутгемптон - Ньюкасл : Перенесен
18:30 Челси - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
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15:00 Хетафе - Реал 0:0 Запланирован
17:15 Атлетико - Райо Вальекано -:- Запланирован
22:00 Мальорка - Барселона -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
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02:00 Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторс 6:0 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 4:6 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
20:00 Детройт Ред Уингс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
22:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс -:- Запланирован
22:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
23:00 Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
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01:30 Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанс 136:113 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 117:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз 119:120 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 111:124 Окончен
04:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 116:123 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
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19:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
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20:00 Вильярреал - Леванте -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 11) показать все
НХЛ 21/22
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02:00 Чикаго Блэкхокс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
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01:00 Бостон Селтикс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Финикс Санс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

Дос Аньос бросил вызов Фергюсону

Бразилец предложил американцу разделить октагон уже 19 февраля
MMA
14:00
Дос Аньос бросил вызов Фергюсону
Рафаэль Дос Аньос / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос (30-13) изъявил желание разделить октагон с Тони Фергюсоном (25-6).

«Тони, у тебя есть планы на 19 февраля? Со своей стороны я дал UFC зеленый свет».

Рафаэль Дос Аньос намерен в 2022 году стать чемпионом UFC.

Рене Тер Велде
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Теги

Тони Фергюсон Рафаэль Дос Аньос

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