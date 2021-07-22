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Дос Аньос сообщил, что Махачев принял бой с ним

Бразилец даже анонсировал возвращение Хабиба
MMA
22 июля 11:34
Дос Аньос сообщил, что Махачев принял бой с ним
Рафаэль Дос Аньос / Фото: UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе бразилец Рафаэль Дос Аньос (30-13) сообщил в Twitter, что россиянин Ислам Махачев (20-1) принял бой с ним.

«Только что услышал от UFC, что Ислам принял пятираундовый бой со мной в Абу-Даби, 30 октября. И Хабиб готов выйти из отставки, чтобы отомстить после за поражение брата»..

Затем в Twitter журналист Бретт Окамото сообщил, что пообщался с менеджером Махачева Али Абдель-Азизом и тот разъяснил ситуацию.

«Абдель-Азиз сказал, что Ислам хочет выступить в декабре, но UFC хочет, чтобы он подрался в октябре. Ислам летит в Россию и они этого еще не обсуждали. Также Али сказал, что информация о возвращении Хабиба – неправда. Хабиб завершил карьеру».

Напомним, ранее у Махачева называли Дос Аньоса в числе возможных соперников.

Карен Агабекян
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Теги

Ислам Махачев Рафаэль Дос Аньос

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