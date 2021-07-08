Украинка Мороз вернется в октагон UFC 16 октября
Драться станет веселее. Атлетическая комиссия штата Невада больше не считает марихуану запрещенным веществом
Некоторые бойцы UFC, вероятно, обрадуются такому решению
16:16
Нэйт Диас / Фото - nypost.comАтлетическая комиссия штата Невада (NSAC) опубликовала изменения в антидопинговом протоколе. Об этом сообщает MMAJunkie.
Ныне бойцы, провалившие допинг-тесты на метаболиты марихуаны, не будут дисквалифицированы. Ранее аналогичные правила приняла USADA.
В Неваде проходит большое количество турниров UFC. Правило начнет действовать с 7 июля. Спортсмены, попавшиеся на марихуане до этого времени понесут наказание.
Ранее стало известно, что украинский боец женской наилегчайшей весовой категории Марина Мороз (10-3) вернется в октагон после полутора лет простоя.
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