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Драться станет веселее. Атлетическая комиссия штата Невада больше не считает марихуану запрещенным веществом

Некоторые бойцы UFC, вероятно, обрадуются такому решению
MMA
16:16
Драться станет веселее. Атлетическая комиссия штата Невада больше не считает марихуану запрещенным веществом
Нэйт Диас / Фото - nypost.com
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) опубликовала изменения в антидопинговом протоколе. Об этом сообщает MMAJunkie.

Ныне бойцы, провалившие допинг-тесты на метаболиты марихуаны, не будут дисквалифицированы. Ранее аналогичные правила приняла USADA.

В Неваде проходит большое количество турниров UFC. Правило начнет действовать с 7 июля. Спортсмены, попавшиеся на марихуане до этого времени понесут наказание.

Ранее стало известно, что украинский боец женской наилегчайшей весовой категории Марина Мороз (10-3) вернется в октагон после полутора лет простоя.
Владимир Кириченко
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Новости: MMA

Драться станет веселее. Атлетическая комиссия штата Невада больше не считает марихуану запрещенным веществом
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