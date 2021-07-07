Она возвращается. Мороз подписала контракт на следующий поединок в UFC
Украинка Мороз вернется в октагон UFC 16 октября
Последний бой Марина провела в марте 2020 года
16:45
Марина Мороз / фото - RB
Украинский боец женской наилегчайшей весовой категории Марина Мороз (10-3) вернется в октагон после полутора лет простоя.
16 октября украинка подерется на турнире UFC против спортсменки из Бразилии Луаны Каролины (7-2).
Последний бой Мороз провела 14 марта 2020 года, победив на турнире в Бразилии. С тех пор она трижды снималась с боев, которые были запланированы на 5 сентября, 5 декабря 2020 года, а также на 5 июня 2021 года.
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