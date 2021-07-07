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Украинка Мороз вернется в октагон UFC 16 октября

Последний бой Марина провела в марте 2020 года
MMA
16:45
Украинка Мороз вернется в октагон UFC 16 октября
Марина Мороз / фото - RB

Украинский боец женской наилегчайшей весовой категории Марина Мороз (10-3) вернется в октагон после полутора лет простоя.

16 октября украинка подерется на турнире UFC против спортсменки из Бразилии Луаны Каролины (7-2).

Последний бой Мороз провела 14 марта 2020 года, победив на турнире в Бразилии. С тех пор она трижды снималась с боев, которые были запланированы на 5 сентября, 5 декабря 2020 года, а также на 5 июня 2021 года.

Ранее украинка рассказала, почему не завершила карьеру.

Антон Кривенко
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Марина Мороз

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