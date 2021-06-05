Дуглас Лима: «Амосов заслуживает титульного поединка, но это мое время»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 3
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 1:2 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 2:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:126 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 100:113 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Прометей - Днепр 86:79 Окончен
Теннис (4 события из 41) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:30 Александер Зверев - Ласло Дйере 3:0 Окончен
22:00 Стефанос Циципас - Джон Иснер 3:1 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Виктория Азаренко - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
17:05 Серена Уильямс - Даниэлле Росе Коллинс 2:0 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (5 событий из 5) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
14:15 США - Канада -:- Запланирован
18:15 Финляндия - Германия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 0:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 3:2 Окончен
23:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 97:104 Окончен
Теннис (2 события из 43) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Барбора Крейчикова - Элина Свитолина -:- Запланирован
14:00 Марта Костюк - Варвара Грачева -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:15 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
16:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован

Дуглас Лима: «Амосов заслуживает титульного поединка, но это мое время»

Чемпион Bellator «насыпал» украинца комплиментами

MMA
09:38
Дуглас Лима: «Амосов заслуживает титульного поединка, но это мое время»
Дуглас Лима / Фото - espn.com
Чемпион полусреднего дивизиона Bellator Дуглас Лима (32-8) отдал должное украинцу Ярославу Амосову (25-0), с которым 11 июня проведет защиту титула на турнире Bellator 260.

Бразилец считает, что выиграет у Амосова в предстоящем поединке.

Цитирует Лиму MMA Junkie.

«Его не очень хорошо знают в США, но он чрезвычайно жесткий оппонент с хорошими победами. Амосов – сбалансированный боец, он хорош в борьбе, сабмишенах и ударке. Так что я должен быть готовым ко всему. Он обладает необычной ударной техникой. Я думаю, что в прошлом уже встречался со всеми возможными типами соперников, поэтому здесь не будет ничего нового. Я просто остаюсь острым во всех аспектах. По-моему, это будет его первый пятираундовый поединок, а я уже привык к этому. Он тренируется вместе с American Top Team. Это та же команда, которую представляю я. Я уважаю Амосова и его команду. Он не отказывается от боев и победил всех, с кем встречался. Он заслуживает титульного поединка, но это мое время. Я хорошо тренируюсь, я здоров. Жду очередной победы. Я нацелен на еще один финиш».


Напомним, турнир Bellator 260 состоится в присутствии болельщиков.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ярослав Амосов Дуглас Лима

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Долидзе: «Я лично уверен и надеюсь, что Амосов победит Лиму»
Долидзе: «Я лично уверен и надеюсь, что Амосов победит Лиму»
MMA
3 июня 12:59
Украина впервые получит чемпиона Bellator, а Адесанья снова победит? Представляем топ-бои июня
Превью Украина впервые получит чемпиона Bellator, а Адесанья снова победит? Представляем топ-бои июня
MMA
1 июня 12:08
Экс-чемпион Bellator спрогнозировал результат поединка Амосов – Лима
Экс-чемпион Bellator спрогнозировал результат поединка Амосов – Лима
MMA
29 мая 12:22
Жестко вырубил россиянина. С этим монстром придется подраться украинцу Амосову за чемпионский титул
Жестко вырубил россиянина. С этим монстром придется подраться украинцу Амосову за чемпионский титул
MMA
20 мая 13:17
На турнир с украинцем Амосовым Bellator впервые пустит зрителей
На турнир с украинцем Амосовым Bellator впервые пустит зрителей
MMA
20 мая 08:41

Новости: MMA

Дуглас Лима: «Амосов заслуживает титульного поединка, но это мое время»
Дуглас Лима: «Амосов заслуживает титульного поединка, но это мое время»
09:38
Ковингтон: «Конор больше ни на что не способен, а Порье – просто кусок дер*ма»
Ковингтон: «Конор больше ни на что не способен, а Порье – просто кусок дер*ма»
4 июня 14:16
Сакаи: «После Розенструйка хотел бы подраться с кем-нибудь из топ-5»
Сакаи: «После Розенструйка хотел бы подраться с кем-нибудь из топ-5»
4 июня 13:17
Нуньес сообщила, когда намерена завершить карьеру в ММА
Нуньес сообщила, когда намерена завершить карьеру в ММА
4 июня 10:57
Ковингтон: «Вудли продаст бой с Полом. Он выйдет туда и ляжет за деньги»
Ковингтон: «Вудли продаст бой с Полом. Он выйдет туда и ляжет за деньги»
4 июня 09:21
Кондит проведет поединок с Гриффином на турнире UFC 264: Конор – Порье
Кондит проведет поединок с Гриффином на турнире UFC 264: Конор – Порье
4 июня 08:14
Может не надо? Вудли намерен остаться в боксе после поединка с Джейком Полом
Может не надо? Вудли намерен остаться в боксе после поединка с Джейком Полом
4 июня 07:34
Блахович – о бое с Тейшейрой: «Мы покажем молодым бойцам, как дерутся настоящие мужики!»
Блахович – о бое с Тейшейрой: «Мы покажем молодым бойцам, как дерутся настоящие мужики!»
3 июня 22:52
Розенструйк – о поединке с Сакаи: «Готовьтесь увидеть зрелищный бой»
Розенструйк – о поединке с Сакаи: «Готовьтесь увидеть зрелищный бой»
3 июня 21:21
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Усик оставил странное послание в Instagram
Усик оставил странное послание в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
2 июня 07:18
2
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
1
Все новости