Долидзе: «Я лично уверен и надеюсь, что Амосов победит Лиму»
Дуглас Лима: «Амосов заслуживает титульного поединка, но это мое время»
Чемпион Bellator «насыпал» украинца комплиментами
09:38
Дуглас Лима / Фото - espn.comЧемпион полусреднего дивизиона Bellator Дуглас Лима (32-8) отдал должное украинцу Ярославу Амосову (25-0), с которым 11 июня проведет защиту титула на турнире Bellator 260.
Бразилец считает, что выиграет у Амосова в предстоящем поединке.
Цитирует Лиму MMA Junkie.
«Его не очень хорошо знают в США, но он чрезвычайно жесткий оппонент с хорошими победами. Амосов – сбалансированный боец, он хорош в борьбе, сабмишенах и ударке. Так что я должен быть готовым ко всему. Он обладает необычной ударной техникой. Я думаю, что в прошлом уже встречался со всеми возможными типами соперников, поэтому здесь не будет ничего нового. Я просто остаюсь острым во всех аспектах. По-моему, это будет его первый пятираундовый поединок, а я уже привык к этому. Он тренируется вместе с American Top Team. Это та же команда, которую представляю я. Я уважаю Амосова и его команду. Он не отказывается от боев и победил всех, с кем встречался. Он заслуживает титульного поединка, но это мое время. Я хорошо тренируюсь, я здоров. Жду очередной победы. Я нацелен на еще один финиш».
Напомним, турнир Bellator 260 состоится в присутствии болельщиков.
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