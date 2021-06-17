Дуглас Лима – монстр. Лучшие досрочные победы соперника украинца Амосова
Дуглас Лима: «Я готов вернуться и исправить свои ошибки»
Бывший чемпион Bellator высказался после поражения от Амосова
16:13
Дуглас Лима / Фото - cbssports.comЭкс-чемпион Bellator в полусреднем весе Дуглас Лима (32-9) в Instagram опубликовал пост после поражения от украинца Ярослава Амосова (26-0) со словами:
«Во-первых, спасибо Господи за еще один день. Я никто без тебя. Не так много, что можно сказать, у меня был замечательный лагерь, благодарен всем в моей команде, моей семье, всем вам, кто поддерживает меня, победил я или проиграл! Я люблю всех вас. Еще одно препятствие на пути, и я готов вернуться и исправить свои ошибки! До скорой встречи!».
Напомним, на турнире Bellator 260 Амосов победил Лиму единогласным решением судей и стал новым чемпионом Bellator в среднем весе.
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