Трилогии быть. Титульный поединок Морено – Фигередо состоится на турнире UFC 269
Дураев намерен разделить октагон с победителем поединка Коста – Веттори
Российский средневес желает громко дебютировать в UFC
16 сентября 17:53
Альберт Дураев / Фото - TwitterПодписавший накануне контракт с UFC российский средневес Альберт Дураев (14-3) после турнира Dana White's Contender Series 39 назвал имена желаемых оппонента для дебютного поединка.
Цитирует Дураева BJ Penn.
«Я очень, очень счастлив, слыша слова Дэйны Уайта. Я знаю, что через месяц будет большой бой между Пауло Костой и Веттори, и я готов сразиться с победителем этого боя. Как я уже сказал, я готов к любому сопернику, который мне даст UFC».
Напомним, поединок между бразильцем Пауло Костой (13-1) и итальянцем Марвином Веттори (17-5-1) состоится 23 октября во главе турнира UFC Fight Night.
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