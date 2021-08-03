Официально. Веттори подерется с Костой

Оба бойца последние поединки проиграли Адесанье





Коста vs Веттори

Итальянский средневес UFC Марвин Веттори (17-5-1) следующий поединок проведет против бразильца Пауло Косты (13-1).



Бой состоится 23 октября во главе турнира UFC Fight Night.

Отметим, что оба бойца свои последние поединки провели и проиграли Исраэлю Адесанье. Если Коста уступил досрочно, то Веттори проиграл решением судей.

Напомним, ранее между Костой и Веттори началась война треш-тока, в которой бразилец больше преуспел, постоянно оскорбляя итальянца.