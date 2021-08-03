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Официально. Веттори подерется с Костой
Оба бойца последние поединки проиграли Адесанье
3 августа 18:53
Коста vs Веттори
Итальянский средневес UFC Марвин Веттори
(17-5-1) следующий поединок проведет против бразильца Пауло Косты (13-1).
Бой состоится 23 октября во главе турнира UFC Fight Night.
Отметим, что оба бойца свои последние поединки провели и проиграли Исраэлю Адесанье. Если Коста уступил досрочно, то Веттори проиграл решением судей.
Напомним, ранее между Костой и Веттори началась война треш-тока, в которой бразилец больше преуспел, постоянно оскорбляя итальянца.
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