Масвидаль намерен провести поединок с Ником Диасом
Джейк Пол бросил дерзкий вызов Масвидалю: «Отпустит ли тебя твой папочка?»
Блогер продолжает задевать бывшего чемпиона UFC
20:15
Хорхе Масвидаль / фото - mmajunkie.usatoday.com
Популярный американский видеоблогер и начинающий профи-боксер Джейк Пол продолжает задевать бывшего чемпиона UFC Хорхе Масвидаля (35-15), вызывая его на бой.
Звездный ютубер дерзко обратился к американцу, заодно пропесочив главу UFC Дану Уайта, с которым он достаточно давно конфликтует.
Пола цитирует ресурс sportskeeda.com:
«Хорхе, у меня для тебя есть несколько миллионов, чтобы ты подрался. Отпустит ли тебя твой папочка? Папаша Дана, ты позволишь ему пойти и поиграть? Гребаная с*чка. Если он когда-нибудь освободит тебя от контракта, я тебя нах*ен окрещу».
Хорхе Масвидаль намерен провести поединок с Ником Диасом.
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