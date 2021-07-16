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Джейк Пол подарил Порье цепь за 100 тысяч долларов со «спящим» Макгрегором

Diamond в трилогии победил эпатажного ирландца из-за травмы Конора
MMA
11:51
Джейк Пол подарил Порье цепь за 100 тысяч долларов со «спящим» Макгрегором
Джейк Пол / Фото: sportskeeda.com

Блогер и начинающий боксер Джейк Пол (3-0, 3 KO) после победы Дастина Порье (28-6) в трилогии с Конором Макгрегором (22-6) решил отослать Diamond эксклюзивную цепь с нокаутированным во втором поединке ирландцем ценой 100 тысяч долларов.

Дорогой Дастин, поздравляю тебя с твоей заслуженной победой. Мне очень нравится то, что ты делаешь со своей благотворительным фондом. Ты заслуживаешь эту цепь больше чем я. Добро всегда побеждает зло. Продолжай выигрывать!

P.S: Передай Джоли привет. Она очень крутая.

Напомним, что Макгрегор за поединок с Порье сорвал солидный куш.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Дастин Порье Конор Макгрегор Джейк Пол

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