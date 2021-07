Джейк Пол подарил Порье цепь за 100 тысяч долларов со «спящим» Макгрегором

Джейк Пол / Фото: sportskeeda.com

Блогер и начинающий боксер Джейк Пол (3-0, 3 KO) после победы Дастина Порье (28-6) в трилогии с Конором Макгрегором (22-6) решил отослать Diamond эксклюзивную цепь с нокаутированным во втором поединке ирландцем ценой 100 тысяч долларов.



Crazy press week but finally got time to get to a FedEx to ship this to Dustin



It’s on the way @DustinPoirier pic.twitter.com/De4i6aVGQd