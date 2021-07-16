«Теперь у меня в ноге титановый стержень, доктор сказал, что он неразрушимый». Макгрегор сравнил себя с терминатором
Джейк Пол подарил Порье цепь за 100 тысяч долларов со «спящим» Макгрегором
Diamond в трилогии победил эпатажного ирландца из-за травмы Конора
11:51
Джейк Пол / Фото: sportskeeda.com
Блогер и начинающий боксер Джейк Пол (3-0, 3 KO) после победы Дастина Порье (28-6) в трилогии с Конором Макгрегором
(22-6) решил отослать Diamond эксклюзивную цепь с нокаутированным во втором поединке ирландцем ценой 100 тысяч долларов.
Crazy press week but finally got time to get to a FedEx to ship this to Dustin— Paul Paul (@jakepaul) July 15, 2021
It’s on the way @DustinPoirier pic.twitter.com/De4i6aVGQd
Дорогой Дастин, поздравляю тебя с твоей заслуженной победой. Мне очень нравится то, что ты делаешь со своей благотворительным фондом. Ты заслуживаешь эту цепь больше чем я. Добро всегда побеждает зло. Продолжай выигрывать!
P.S: Передай Джоли привет. Она очень крутая.
Напомним, что Макгрегор за поединок с Порье сорвал солидный куш.