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Куча зелени. Стало известно, сколько Макгрегор и Порье получили от PPV

Гонорар за трилогию с американцем стал вторым по размеру для эпатажного ирландца
MMA
14:36
Куча зелени. Стало известно, сколько Макгрегор и Порье получили от PPV
Конор Макгрегор / Фото: twitter.com/thenotoriousmma

Восьмизначная сумма, которую Конор Макгрегор (22-6) получил за трилогию с Дастином Порье (28-6), может немного поднять настроение экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях, который получил ужасающую травму в поединке с Diamond.

Согласно данным Boxemag, общий заработок Макгрегора составил 23,01 миллиона долларов – 5 миллионов базового гонорара, 18 миллионов от продаж PPV и 11 тысяч спонсорских выплат. Про доход бойца от продаж билетов на арену на турнир UFC 264 при этом не сообщается.

Это вторая по величине сумма после боя с Хабибом Нурмагомедовым – тогда эпатажный ирландец заработал 28,4 миллиона долларов.

В свою очередь доход Порье оказался в 4,5 раз меньше – 5,12 миллионов долларов.

Напомним, что президент UFC сообщил о сроках возвращения Макгрегора.

Источник: vringe.com Олег Шумейко-младший
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Дастин Порье Конор Макгрегор

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