Макгрегор с гипсом на ноге провел тренировку
Джейк Пол утверждает, что ведет переговоры с Макгрегором относительно поединка
Видеоблогер обещает нокаутировать звездного ирландца
12:40
Джейк Пол / фото - Getty Images
Известный видеоблогер Джейк Пол утверждает, что представители его команды ведут переговоры с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором (22-6), относительно боксерского поединка.
Пола цитирует joe.co.uk:
«Я думаю, что наш бой состоится. Это денежный поединок. Послушайте, сейчас нет другого бойца, более высокого уровня, чем я, который вызывает Макгрегора и хочет драться с Конором.
Наша команда поддерживает связь с его командой. Судя по последним новостям, наш бой действительно состоится. Люди изначально думали, что я шучу, когда заявил о желании провести поединок с Конором, после его проигрыша Порье, но сейчас это становится реальным. Кстати, когда мы будем драться, я нокаутирую его».
Конор Макгрегор с гипсом на ноге провел тренировку.
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