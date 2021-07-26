Джейк Пол утверждает, что ведет переговоры с Макгрегором относительно поединка

Джейк Пол / фото - Getty Images

Известный видеоблогер Джейк Пол утверждает, что представители его команды ведут переговоры с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором (22-6), относительно боксерского поединка.

Пола цитирует joe.co.uk:

Наша команда поддерживает связь с его командой. Судя по последним новостям, наш бой действительно состоится. Люди изначально думали, что я шучу, когда заявил о желании провести поединок с Конором, после его проигрыша Порье, но сейчас это становится реальным. Кстати, когда мы будем драться, я нокаутирую его».