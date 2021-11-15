Чимаев и Бернс могут провести поединок в начале 2022 года
Джиу-джитсу против вольной борьбы? Бернс дал согласие на поединок с Чимаевым
Бой звездных полусредневесов может состояться в январе
14:02
Гилберт Бернс / Фото - mmafightingЭкс-претендент на титул UFC в полусреднем дивизионе Гилберт Бернс (20-4) в интервью YouTube-каналу MMA Junkie сообщил, что готов выйти в октагон со шведским проспектом Хамзатом Чимаевым (10-0).
«Я знаю, что проиграл титульный бой, но я много добился в полусреднем весе. Я буду готов драться. Это может быть Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль, Леон Эдвардс или любой соперник. В будущем даже Хамзат Чимаев был бы хорошим вариантом для меня. Я никогда не отказываюсь от боев. Считаю, что ему нужно еще немного поработать, но я все равно готов драться с любым из этих парней».
«Я думаю, что Хамзат – настоящий, его проверяли. Он проделал отличную работу. Мне кажется, что очень скоро мы с ним подеремся. Я считаю, что ему нужно одержать еще одну победу. Я думаю, что он это сделает. Если Колби, Масвидаль и Леон даже не хотят называть мое имя, то почему бы и нет? Я дам ему возможность».
Ранее стало известно, что Чимаев и Бернс могут подраться в январе 2022 года.
Напомним, что Чимаев последний поединок провел 30 октября на Etihad Arena в Абу-Даби в рамках главного карда турнира UFC 267 и победил удушающим приемом в первом раунде китайца Ли Джинглианга. Что касается Бернса, то он вернулся в октагон в июле, победив единогласным решением судей американца Стивена Томпсона.
Комментарии 0