Джон Джонс и Сен-Пьер удостоились попадания в Зал Славы UFC
Джон Джонс: «Мой мозг просто не способен справиться с алкоголем»
«Бонс» заявил, что бросил пить
29 сентября 13:58
Джон Джонс / Фото: MMA Fighting
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе американец Джон Джонс прокомментировал свой арест в Лас-Вегасе. Слова бойца приводит портал BJPenn.com.
«У меня было слишком много травм, чтобы употреблять алкоголь. Мой мозг просто не способен с этим справиться. Я навсегда оставлю алкоголь. Я собираюсь превратить этот кошмар в лучшее, что когда-то случалось в моей жизни. Сейчас самое время усерднее работать. Дьявол означает зло, а Бог означает добро. Я должен снова сесть на лошадь».
Напомним, ранее стали известны детали ареста Джонса и обвинений в его сторону за домашнее насилие.
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