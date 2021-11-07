Джон Джонс: «Я больше не вернусь в Jackson Wink»

УХЛ. «Мариуполь» — «Сокол». Видео трансляция
15:20
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) прокомментировал свой уход из зала Jackson Wink, где прошла почти вся его профессиональная карьера.
«Точно не вернусь в Jackson Wink, но продолжу болеть за всех бойцов, тренирующихся в нашем зале.
Я действительно считаю, что мои методы тренировок и сами тренировки улучшились после смены зала.
Благодарен за те дни, что провел в Jackson Wink, но всему свое время».
Напомним, ранее Джонс заявил о желании подраться с Нганну.
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