Джон Джонс: «Я больше не вернусь в Jackson Wink»

Джон Джонс / Фото: MMA Fightin

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) прокомментировал свой уход из зала Jackson Wink, где прошла почти вся его профессиональная карьера.



Я действительно считаю, что мои методы тренировок и сами тренировки улучшились после смены зала.

Благодарен за те дни, что провел в Jackson Wink, но всему свое время».