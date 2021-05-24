Джон Джонс: «Мое возвращение будет грандиозным, независимо от того, когда оно произойдет»
Джон Джонс: «Я намерен дать жизнь кое-чему большому и необычному»
Звездный американец заинтриговал своих фанатов
11:41
Джон Джонс / Фото - mmafightingЭкс-чемпион полутяжелого дивизиона UFC Джон Джонс (26-1), который не смог убедить руководство лиги в том, что именно он должен выйти в октагон с обладателем титула в тяжелом дивизионе Фрэнсисом Нганну (16-3), в Twitter заинтриговал своих болельщиков.
Звездный американец намекнул, что в ближайшем будущем фанатов ММА ждет большой сюрприз.
«Я намерен дать жизнь кое-чему большому и необычному. Я на пути, который не проходил ни один человек на этой планете. Нельзя спешить с величием».
Напомним, что после перехода в тяжелый дивизион Джонс хотел сразу подраться за титул, однако президент UFC Дэйна Уайт хотел, чтобы перед дебютом звезда лиги провел поединок против экс-чемпиона Стипе Миочича. Затем Джонс отклонил предложение на этот бой, после чего Уайт заявил, что американец может либо завершить карьеру, либо вернуться в полутяжелый дивизион.
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