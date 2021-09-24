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Джонс хочет встретиться с победителем боя Нганну – Гане

«Боунс» объяснил, почему поединок с Миочичем его не интересует
MMA
09:55
Джонс хочет встретиться с победителем боя Нганну – Гане
Джон Джонс / фото - UFC

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс (26-1) рассказал, какие цели преследует и почему поединок против соотечественника Стипе Миочича (20-4) его не очень интересует.

«Боунса» цитирует портал abcnews.go.com:

«Я выступаю уже много лет и сейчас просто хочу заработать, как можно больше денег. Да, наследие тоже очень важно и победа над Стипе Миочичем была бы очень хорошей для моего наследия. Но прямо сейчас у него нет пояса, и он не самый известный боец тяжелого веса. Я просто хочу, чтобы Америка была в восторге от поединка, в котором я участвую. Поэтому я преследую только мега-бои».

По словам «Боунса», поединок против действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну (16-3) является самым привлекательным для него, но он готов встретиться и Сирилом Гане (10-0), если он победит в их противостоянии.

«Думаю, мой бой против Нганну, будет действительно захватывающим. Лично я считаю, что дрался с парнями, которые намного жестче, более опытны, универсальны и лучше подготовлены. Но мы сейчас говорим о вовлечении фанатов и широкой аудитории.

Да, против Фрэнсиса, это большой бой, но если он проиграет Сирилу, я также готов встретиться с ним. Я просто хочу стать снова чемпионом, но теперь в тяжелом весе».

Джон Джонс не собирается драться в 2021 году.

Рене Тер Велде
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Джон Джонс Стипе Миочич Фрэнсис Нганну Сирил Гане

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