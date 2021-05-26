Взял время, чтобы накачаться. Джон Джонс не собирается драться в 2021 году

«Бонсу» нехватает времени для набора массы





Джон Джонс / Фото: DAZN

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) сообщил в Twitter, что не вернется к клетку в 2021 году.



По словам Джонса, ему необходимо больше времени для набора качественной массы.

«Я всегда был самым худым в своей семье. Стать настоящим супертяжеловесом оказалось намного труднее. Хочу все сделать правильно и с первой попытки. Единственные люди, которым выгодно, если я поднимусь в тяжелый дивизион пораньше, то это другие тяжеловесы. Я тренируюсь так, что к следующему году я стану для них настоящей проблемой. Без проблем могу подождать, и это именно то, что я собираюсь сделать».

Напомним, ранее Джонс показал свою актуальную форму и она очень впечатляет.