Джон Джонс: «Я намерен дать жизнь кое-чему большому и необычному»
Взял время, чтобы накачаться. Джон Джонс не собирается драться в 2021 году
«Бонсу» нехватает времени для набора массы
19:58
Джон Джонс / Фото: DAZN
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) сообщил в Twitter, что не вернется к клетку в 2021 году.
По словам Джонса, ему необходимо больше времени для набора качественной массы.
«Я всегда был самым худым в своей семье. Стать настоящим супертяжеловесом оказалось намного труднее. Хочу все сделать правильно и с первой попытки.
Единственные люди, которым выгодно, если я поднимусь в тяжелый дивизион пораньше, то это другие тяжеловесы.
Я тренируюсь так, что к следующему году я стану для них настоящей проблемой. Без проблем могу подождать, и это именно то, что я собираюсь сделать».
Напомним, ранее Джонс показал свою актуальную форму и она очень впечатляет.
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