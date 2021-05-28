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Джонс нанял боксерского промоутера. Экс-чемпион UFC желает выйти в октагон с Нганну

Звездный американец намерен заполучить титул в тяжелом дивизионе
MMA
12:58
Джонс нанял боксерского промоутера. Экс-чемпион UFC желает выйти в октагон с Нганну
Джон Джонс / Фото - mmafighting
Экс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Джон Джонс (26-1) начал сотрудничество с бывшим генеральным директором компании Golden Boy Promotions Ричарда Шафера в качестве своего советника.

Цитирует Шафера MMA Junkie.

«Когда я сел с этим парнем за один стол, то я был действительно впечатлен тем, насколько он красноречиво говорил, просто его мыслительный процесс и все такое. Я действительно почувствовал, что это тот парень, с которым мне хотелось бы работать. Моя цель – организация поединка Джона против Фрэнсиса Нганну. Это бой, который все хотят видеть. Не только фанаты UFC, но и вообще все фанаты поединков. У меня с Дэйной прекрасные отношения. Мы уважаем друг друга. Мы знакомы очень давно. Я уважаю его, он меня уважает. Я знаю бизнес с оплатой за просмотр как никто другой; он тоже. Это действительно вопрос поиска точек соприкосновения, поэтому мы скоро встретимся, чтобы увидеть, сможем ли мы структурировать сделку, с которой все смогут согласиться».


Ранее Джонс сообщил, что не вернется к клетку в 2021 году.
Владимир Кириченко
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Джон Джонс

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