В UFC опубликовали судейские записки боя Макгрегор — Порье
Джонс сомневается, что Макгрегор продолжит карьеру после поражения в трилогии с Порье
«Бонс» поддержал звездного ирландца
12:00
Джон Джонс / фото - essentiallysports.com
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) сомневается, что звездный ирландец Конор Макгрегор (22-6) когда-нибудь выйдет в октагон после досрочного поражения в третьем бою с экс-обладателем временного титула в легком дивизионе Дастином Порье (28-6), которое он потерпел в главном событии турнира UFC 264.
«Мне интересно, подерется ли он когда-нибудь после этого. Выздоравливай, чемпион. Это ужасно».
Man, I wonder if he will ever fight again after this.. heal up champ, this is terrible— BONY (@JonnyBones) July 11, 2021
Джон Джонс не собирается драться в 2021 году.
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