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Джонс сомневается, что Макгрегор продолжит карьеру после поражения в трилогии с Порье

«Бонс» поддержал звездного ирландца
MMA
12:00
Джонс сомневается, что Макгрегор продолжит карьеру после поражения в трилогии с Порье
Джон Джонс / фото - essentiallysports.com

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) сомневается, что звездный ирландец Конор Макгрегор (22-6) когда-нибудь выйдет в октагон после досрочного поражения в третьем бою с экс-обладателем временного титула в легком дивизионе Дастином Порье (28-6), которое он потерпел в главном событии турнира UFC 264.

«Мне интересно, подерется ли он когда-нибудь после этого. Выздоравливай, чемпион. Это ужасно».

Джон Джонс не собирается драться в 2021 году.

Рене Тер Велде
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Теги

Конор Макгрегор Дастин Порье Джон Джонс

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