Джонс сомневается, что Макгрегор продолжит карьеру после поражения в трилогии с Порье

Джон Джонс / фото - essentiallysports.com

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) сомневается, что звездный ирландец Конор Макгрегор (22-6) когда-нибудь выйдет в октагон после досрочного поражения в третьем бою с экс-обладателем временного титула в легком дивизионе Дастином Порье (28-6), которое он потерпел в главном событии турнира UFC 264.

Man, I wonder if he will ever fight again after this.. heal up champ, this is terrible