Первые слова Федора Емельяненко после победы над Тимоти Джонсоном
Джонсон – о поражении Емельяненко: «Это был договорняк»
Американский тяж оказался в глухом нокауте
11:16
Фото: Чемпионат
Американский тяжеловес Тимоти Джонсон (15-8) прокомментировал поражение от Федора Емельяненко (40-6) на турнире Bellator 269.
Многие, возможно, начнут писать в комментариях, что это был договорной бой. Что могли бы ответить им?
Да, вы правы, это был договорняк, поэтому нос Федора был в крови, так как я бил медленно и старался не нокаутировать его. Я скажу так: у этих людей слишком много свободного времени.
Нет, конечно же, не было никакого договорняка. Вы сами видели, как мы жестко друг другу наносили удары. Так что это не договорной бой.
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