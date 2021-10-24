40-я победа Федора Емельяненко и другие результаты Bellator 269
Первые слова Федора Емельяненко после победы над Тимоти Джонсоном
Легендарный боец завоевал свою 40-ю победу в MMA
09:50
Федор Емельяненко / фото - РБК
В главном событии шоу Bellator 269 легендарный тяжеловес Федор Емельяненко (40-6) досрочно победил Тимоти Джонсона (15-8). В послематчевом интервью «Последний Император» подвел итоги боя, поблагодарив фанатов за поддержку.
«Спасибо огромное за вашу поддержку. Я невероятно рад, что сегодня победили все мои ребята. Все бойцы из России удачно выступили, лишь Виталику (Минакову) немножко не повезло. Слава богу, что в такое тяжелое время мы смогли вас порадовать.
Слава богу, что ребята из моей команды идут без поражений. У нас уже два чемпиона. Надеемся, что скоро будет третий. Мы очень рады драться в Москве. Я уже давно не выступал в России. Мы счастливы выступать в России, для всей моей команды это большое событие».
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