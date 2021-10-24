Первые слова Федора Емельяненко после победы над Тимоти Джонсоном

Федор Емельяненко / фото - РБК

В главном событии шоу Bellator 269 легендарный тяжеловес Федор Емельяненко (40-6) досрочно победил Тимоти Джонсона (15-8). В послематчевом интервью «Последний Император» подвел итоги боя, поблагодарив фанатов за поддержку.

Слава богу, что ребята из моей команды идут без поражений. У нас уже два чемпиона. Надеемся, что скоро будет третий. Мы очень рады драться в Москве. Я уже давно не выступал в России. Мы счастливы выступать в России, для всей моей команды это большое событие».