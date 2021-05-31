Усман готов провести бой с победителем поединка Эдвардс – Диас
Эдвардс намерен завоевать чемпионский пояс UFC до конца 2021 года
Американский боец уверен в победе над Нэйтом Диасом
09:34
Леон Эдвардс / Фото - UFCТоповый британский полусредневес UFC Леон Эдвардс (18-3-2), который выйдет в октагон с ветераном ММА американцем Нэйтом Диасом (20-12) на турнире UFC 263, в интервью порталу The Mirror с уверенностью заявил, что до конца 2021 года станет обладателем чемпионского титула.
«Сейчас все другое. Когда я дрался с Камару Усманом, мне было 23 года, я учился и только пришел в UFC. Теперь я ветеран UFC, я дрался против множества разных стилей. Я просто чувствую себя совершенно другим человеком в сравнении с тем, кем был тогда. Я верю, что на данный момент являюсь претендентом номер один. Я доказал это своими достижениями, но после того, как я выйду в октагон и побью Нейта Диаса, я не могу представить, что UFC пойдет в другом направлении. Я стану чемпионом до конца 2021 года. Я представляю это в своей голове, и это произойдет. Нейт выйдет со стремлением воевать, как он делает во всех своих боях. Я не думаю, что он планирует перевести меня на землю и засабмитить. Он будет прессинговать меня, как в бою с Петтисом, попытается заставить меня отступать. Я хочу победить его, поэтому встречусь с ним в центре октагона».
Напомним, поединок Эдвардс – Диас изначально должен был состояться 15 мая, но из-за травмы 36-летнего американца состоится позже.
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