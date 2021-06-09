Корьме дал совет Диасу, как победить Эдвардса
Эдвардс: «Усман так полюбил драться в стойке, что однажды он пострадает из-за этого»
При этом, Леон отметил прогресс Камару
21:10
Леон Эдвардс / Фото: usatoday.com
Британский полусредневес UFC Леон Эдвардс (18-3) высказался о навыках в ударке чемпиона Камару Усмана (19-1). Слова британца приводит портал bjpenn.com.
«Ударка Усмана постоянно становится лучше. Думаю, что Камару полюбил драться в стойке, поскольку он вырубил Масвидаля, Ковингтона, Бернса. Он, наверное, сейчас просто влюблен в свою ударку. Но я уверен, что это его погубит. Он так полюбил драться в стойке, что однажды он пострадает из-за этого».
Напомним, Эдвардс 13 июня проведет поединок против Нэйта Диаса. Онлайн трансляция будет доступна на портале XSPORT.ua.
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