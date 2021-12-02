Туменов – президенту UFC: «Пришлите мне чертов контракт!»
Экс-боец UFC вызвал на поединок Джейка Пола
Российский полусредневес считает себя лучшим боксером в ММА
18:36
Альберт Туменов / Фото - UFCБывший боец полусреднего дивизиона UFC Альберт Туменов (22-4, ММА) в Twitter бросил вызов популярному американскому видеоблогеру Джейку Полу (4-0, 3 КО, Бокс).
«Привет, Джейк Пол. Ты гордишься тем, что победил двух борцов, хотя эти парни не знают, что такое бокс. Дерись со мной, я лучший боксер в ММА. Я преподам тебе урок бокса, когда ты захочешь. Погнали, Джейк».
Напомним, 29-летний россиянин на минувших выходных дебютировал в кулачных боях в рамках шоу Triller: Triad Combat уверенной победой над ветераном бокса Скоттом Сигмоном.
Пол свой следующий поединок проведет с Томми Фьюри (7-0, 4 КО) 18 декабря в Тампе (штат Флорида, США) на арене Amelie Arena.