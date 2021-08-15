Президент Bellator: «Федор Емельяненко сам выбрал в соперники Тимоти Джонсона»
Экс-чемпион Bellator: «Не уверен, что Федор Емельяненко заинтересован в том, чтобы Александр дрался в его карде»
Шлеменко считает, что Емельяненко-младший может помешать брату
15 августа 22:48
Александр и Федор Емельяненко / Фото: RT
Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил в интервью YouTube-каналу Ушатайка, что появление Александра Емельяненко на одном шоу с его братом Федором
только помешает «Последнему Императору».
«Александр Емельяненко в Bellator – это нереально. Во-первых, Bellator вряд ли возьмет его на один бой и это будет минимум контракт на несколько боев. А я сейчас не уверен, что они готовы ему предложить несколько боев.
Кроме того, есть другие проблемы, среди которых визовые, но у меня очень большие сомнения в том, что это реально. Я понимаю, что Александру это интересно, но там уже есть одна фамилия Емельяненко – зачем там нужна вторая?
Также, я не уверен, что сейчас сам Федор заинтересован в том, чтобы Александр дрался в его карде. Для него это дополнительная психологическая нагрузка – зачем она ему нужна?»
Напомним, ранее Александр Емельяненко заявил, что ведет переговоры с Bellator.
Комментарии 0