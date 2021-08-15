Экс-чемпион Bellator: «Не уверен, что Федор Емельяненко заинтересован в том, чтобы Александр дрался в его карде»

Александр и Федор Емельяненко / Фото: RT

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил в интервью YouTube-каналу Ушатайка, что появление Александра Емельяненко на одном шоу с его братом Федором только помешает «Последнему Императору».



Кроме того, есть другие проблемы, среди которых визовые, но у меня очень большие сомнения в том, что это реально. Я понимаю, что Александру это интересно, но там уже есть одна фамилия Емельяненко – зачем там нужна вторая?

Также, я не уверен, что сейчас сам Федор заинтересован в том, чтобы Александр дрался в его карде. Для него это дополнительная психологическая нагрузка – зачем она ему нужна?»