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Экс-чемпион Bellator: «Не уверен, что Федор Емельяненко заинтересован в том, чтобы Александр дрался в его карде»

Шлеменко считает, что Емельяненко-младший может помешать брату

MMA
15 августа 22:48
Экс-чемпион Bellator: «Не уверен, что Федор Емельяненко заинтересован в том, чтобы Александр дрался в его карде»
Александр и Федор Емельяненко / Фото: RT

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил в интервью YouTube-каналу Ушатайка, что появление Александра Емельяненко на одном шоу с его братом Федором только помешает «Последнему Императору».

«Александр Емельяненко в Bellator – это нереально. Во-первых, Bellator вряд ли возьмет его на один бой и это будет минимум контракт на несколько боев. А я сейчас не уверен, что они готовы ему предложить несколько боев.

Кроме того, есть другие проблемы, среди которых визовые, но у меня очень большие сомнения в том, что это реально. Я понимаю, что Александру это интересно, но там уже есть одна фамилия Емельяненко – зачем там нужна вторая?

Также, я не уверен, что сейчас сам Федор заинтересован в том, чтобы Александр дрался в его карде. Для него это дополнительная психологическая нагрузка – зачем она ему нужна?»

Напомним, ранее Александр Емельяненко заявил, что ведет переговоры с Bellator.

Карен Агабекян
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Теги

Александр Емельяненко Федор Емельяненко Александр Шлеменко

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