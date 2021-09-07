Хабиб назвал ринг-герлз самыми бесполезными людьми в ММА. Одна из красоток ему жестко ответила
Экс-чемпион UFC: «Хабиб ушел слишком рано»
Би Джей Пенн – о карьере непобежденного россиянина
17:35
Би Джей Пенн / Фото - bleacherreportЭкс-чемпион UFC Би Джей Пенн в легком и полусреднем весе в своем Instagram оценил карьеру бывшего обладателя титула в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру в ММА в октябре 2020 года.
«Мне нравилось смотреть за боями Хабиба. Я не видел, чтобы он когда-либо называл себя величайшим легковесом, это не в его стиле. Но мое мнение о его карьере: он ушел слишком рано. Есть бойцы, а есть спортсмены. Все, что я хотел когда-либо – это драться, с кем угодно. Я не знаю, кто величайший легковес в истории…».
Отметим, что Нурмагомедов дебютировал в MMA с победы над азербайджанцем Вусалом Байрамовым. Поединок состоялся в Полтаве в сентябре 2008 года.
Накануне Хабиб сообщил, какой гонорар получил за первый бой в смешанных единоборствах.
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