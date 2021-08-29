Экс-чемпион WWFC Спивак заменит россиянина Павловича в бою с Аспинэллом

Причины выбывания россиянина пока неизвестны





Сергей Спивак / Фото: usatoday.com

Российский тяжеловес Сергей Павлович (14-1) выбыл из поединка против британца Тома Аспиналла (10-2). Эти бойцы должны были подраться на турнире UFC Fight Night 191, 4 сентября в США.



На замену вышел экс-чемпион WWFC молдаванин Сергей Спивак (13-2).

Отметим, что причины выбывания Павловича пока неизвестны.

Спивак в 2020-м году уступил решением Марчину Тыбуре, а затем выиграл у Карлоса Фелипе, Джареда Вандераа и Алексея Олейника.