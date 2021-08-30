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Экс-тренер братьев Емельяненко рассказал, кто из них бьет мощнее

У каждого из братьев свои преимущества

MMA
22:05
Экс-тренер братьев Емельяненко рассказал, кто из них бьет мощнее
Братья Емельяненко / Фото: RT

Российский специалист по ударной технике Александр Мичков, работавший с Федором Емельяненко, сравнил удар «Последнего Императора» с тем, как бьет его брат Александр.

«Я думаю, что самый жесткий удар был у Феди. Он бьет именно жестко. А вот тяжело бил Саша. Тяжело в каком плане? У Феди удар нокаутера – резкий. Идет касание – точный, резкий удар. А у Саши удар с продавливанием: получается, кулак коснулся, и еще движение.

У Феди после удара кулак как теннисный мяч отскакивает, а у Александра – бах, и туда. Сашу тяжело держать было – трещало все, от макушки головы до пяток».

Напомним, Александр Емельяненко намерен подраться в одном карде с Федором.


Карен Агабекян
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