Ему столько никто и нигде не даст. Емельяненко рассказал, сколько Харитонов хотел за реванш с ним
Официально. Харитонов проведет поединок с Мальдонадо на турнире PaRus FC
ММА-ивент состоится в столице ОАЭ
14:52
Сергей Харитонов / Фото - eurosportПопулярный российский тяжеловес Bellator Сергей Харитонов (30-8) и бывший боец UFC бразилец Фабио Мальдонадо (25-15) 6 ноября проведут очный поединок на турнире PaRus FC, который состоится в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает MMA Mania.
Напомним, что Харитонов свой предыдущий бой провел в августе этого года на турнире Bellator 265, где проиграл удушающим приемом французскому ветерану октагона Чейку Конго.
Что касается Мальдонадо, то он последний поединок провел по правилам профессионального бокса в июне текущего года и проиграл там техническим нокаутом в 1-м раунде россиянину Руслану Файферу.
Напомним, ранее Александр Емельяненко рассказал, что не рассматривает Харитонова даже как человека.