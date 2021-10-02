Менеджер Емельяненко: «На сегодняшний день, Слава Дацик победил бы Александра»
Емельяненко: «Никаких сомнений в победе Усика в бою с Джошуа не было»
Известный российский боец ММА – о новом чемпионе супертяжелого веса
2 октября 19:28
Александр Емельяненко / фото - РБК
Именитый российский боец MMA Александр Емельяненко отреагировал на победу Александра Усика (19-0, 13 КО) в бою с Энтони Джошуа (24-2, 21 КО).
«Никаких сомнений в победе Усика в этом бою не было. Он был лучше подготовлен, больше желания у него было. Александр был быстрее, выносливее, техничнее. Весь бой доминировал, прессинговал своего соперника и всех порадовал. Я держал кулаки за его победу. Молодец. Всех благ ему».Напомним, отец Фьюри в восторге от выступления Усика против Джошуа