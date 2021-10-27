Петр Ян намекнул, что Федору Емельяненко лучше больше не драться
Емельяненко появился в рейтинге Bellator и взлетел на третье место
Тимоти Джонсон потерял две позиции
15:16
Федор Емельяненко / Фото: Bellator
После поединка между 45-летней легендой Федором Емельяненко (40-6) и американцем Тимоти Джонсоном (15-8) в рейтинге тяжелого веса Bellator произошли существенные изменения.
В рейтинге появился Емельяненко, которого поместили на 3-е место. Его бывший оппонент Тимоти Джонсон опустился на четвертную позицию.
Напомним, ранее Федор рассказал, что его хотят видеть в UFC.
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