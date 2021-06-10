Белфорт вернулся в MMA, подписав контракт с ONE Championship
Ему это точно под силу. Экс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе бросил вызов братьям Полам
Бразильский ветеран ММА намерен разобраться с видеоблогерами за один вечер
16:34
Витор Белфорт / Фото - jovempan.com.brЭкс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе бразилец Витор Белфорт вызвал на поединок популярных американских видеоблогеров Джейка и Логана Пола.
Цитирует Белфорта BJPenn.
«Я сражусь с ними обоими в один вечер. Сделаю это лучше, чем Мейвезер. Сначала с одним, потом, когда тот устанет, – с другим. Призываю Triller привести мне обоих братьев. Быстро их прикончу. До восьмого раунда».
Напомним, свой последний поединок 44-летний боец провел в мае 2018 года, проиграв нокаутом во 2-м раунде своему соотечественнику Лиото Мачиде.
А пока вспомним, как Белфорт нокаутировал экс-чемпиона UFC Люка Рокхолда.
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